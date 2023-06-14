Эрдоган: Проблема в вопросе "Зангезурского коридора" исходит от Ирана

Проблема касательно "Зангезурского коридора" исходит не от Армении, а от Ирана.

Проблема касательно "Зангезурского коридора" исходит не от Армении, а от Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

"Две страны [Иран и Азербайджан], большинство населения которых мусульмане. Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле ситуация должна вызывать огорчение и у них [Ирана]", - отметил он.

По словам Эрдогана, пошлины на перевозку железнодорожных грузов очень высоки.

"Надеюсь, что эта проблема вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую железнодорожную и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон"", - отметил Эрдоган.