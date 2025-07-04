Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к более тесным связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к более тесным связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом он заявил во время своего выступления на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Турецкий лидер выразил уверенность, что ОЭС продолжит усиливать солидарность с киприотами-турками, которые с 2012 года являются наблюдателями в организации и десятилетиями подвергаются несправедливой изоляции:

"Я ожидаю, что вы будете развивать связи с турками Северного Кипра в различных областях, от спорта до культуры, от экономики до туризма".