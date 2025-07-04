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Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром

Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к более тесным связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:18
Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к более тесным связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом он заявил во время своего выступления на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Турецкий лидер выразил уверенность, что ОЭС продолжит усиливать солидарность с киприотами-турками, которые с 2012 года являются наблюдателями в организации и десятилетиями подвергаются несправедливой изоляции:

"Я ожидаю, что вы будете развивать связи с турками Северного Кипра в различных областях, от спорта до культуры, от экономики до туризма".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti ECO-ya üzv ölkələri Şimali Kiprlə əlaqələri genişləndirməyə çağırıb

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