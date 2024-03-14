Эрдоган призвал мировое сообщество к совместной борьбе с глобальными проблемами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество к совместной борьбе с глобальными проблемами, такими как нарушение миропорядка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество к совместной борьбе с глобальными проблемами, такими как нарушение миропорядка.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил в своем обращении к участникам XI Глобального Бакинского форума.

"Мы должны совместно бороться с такими глобальными проблемами, как нарушение миропорядка. Раздробленность начинается на региональном, а затем переходит на глобальный уровень. Эти конфликты оказывают серьезное влияние на экономическую, политическую и социальную сферы", - сказал он.

Эрдоган назвал важным немедленное восстановление мира между Россией и Украиной, война между которыми продолжается уже третий год. Анкара предпринимает необходимые шаги в этом направлении, другие страны также должны активизировать свои усилия, добавил турецкий лидер.

Политик в том числе призвал приложить усилия для процветания в регионе Южного Кавказа.

Обращение президента Турции зачитал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.