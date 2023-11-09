Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 16-м саммите ОЭС в Ташкенте призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 16-м саммите ОЭС в Ташкенте призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства.

Как сообщает Report, турецкий лидер отметил, что это будет способствовать восстановлению мира в регионе и даст импульс его развитию.

"После освобождения Карабаха мы еще больше приблизились к устойчивому миру в регионе. Если Армения выполнит свои обязательства, этот процесс станет еще проще", - сказал он.

Создание транспортных связей основной части Азербайджана с Нахчываном с выходом дальше на западные рынки носит стратегический характер, этот проект необходимо реализовать в короткие сроки, заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, значение Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад и проходящего через Каспийский регион, растет с каждым днем.