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Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства

Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 16-м саммите ОЭС в Ташкенте призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 13:05
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 16-м саммите ОЭС в Ташкенте призвал Армению выполнить взятые на себя обязательства.

Как сообщает Report, турецкий лидер отметил, что это будет способствовать восстановлению мира в регионе и даст импульс его развитию.

"После освобождения Карабаха мы еще больше приблизились к устойчивому миру в регионе. Если Армения выполнит свои обязательства, этот процесс станет еще проще", - сказал он.

Создание транспортных связей основной части Азербайджана с Нахчываном с выходом дальше на западные рынки носит стратегический характер, этот проект необходимо реализовать в короткие сроки, заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, значение Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад и проходящего через Каспийский регион, растет с каждым днем.

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Версия на английском языке Erdogan calls on Armenia to fulfill its commitments
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan ECO sammitindən Ermənistana çağırış edib

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