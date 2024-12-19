Эрдоган: Приветствую братский Азербайджан в D-8

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вступление Азербайджана в "Исламскую восьмерку" (D-8).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, данную тему он затронул на 11-м саммите D-8 в Каире (Египет).

"Я говорю братскому Азербайджану "добро пожаловать" в нашу семью D-8", - сказал он.

Эрдоган отметил, что для развития организации и расширения ее влияния необходимо "открыть двери" для новых членов и партнеров.

"Со вхождением Азербайджана в нашу организацию сегодня мы стали еще сильнее", - добавил он.

"Исламская восьмерка" (D-8 - Organization for Economic Cooperation) - международная организация, созданная в 1997 году для развития экономического сотрудничества между странами-членами (Турция, Иран, Нигерия, Египет, Пакистан, Индонезия, Малайзия и Бангладеш).