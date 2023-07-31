Эрдоган принял Джейхуна Байрамова

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию президента Турции.

Отметим, что Дж.Байрамов находится с официальным визитом в Турции. 31 июля он посетил мавзолей "Аныткабир", где похоронен основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Позже состоялась встреча Дж.Байрамова и Х.Фидана один на один и в расширенном составе. По итогам переговоров министры провели совместную пресс-конференцию.