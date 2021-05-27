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Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента школы в городе Шуша

Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента школы в городе Шуша Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 13:58
Эрдоган примет участие в церемонии закладки фундамента школы в городе Шуша
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Баку 15 июня, на следующий день ожидается его визит в город Шуша, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пятнадцатого июня ожидается визит президента Турции в Азербайджан. Ожидается, что на следующий день президенты Азербайджана и Турции посетят город Шуша в Карабахе", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.

Ранее Report cообщал, что Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели.

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Версия на английском языке Turkish President to attend groundbreaking ceremony of school in Shusha

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