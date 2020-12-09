Президент Турции прибыл в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с двухдневным визитом в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, самолет с главой государства приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Р.Т.Эрдогана встретили официальные лица Азербайджана и турецкие дипломаты, осуществляющие деятельность в Баку.

Президента в поездке сопровождают первая леди Амина Эрдоган, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, спикер правящей партии "Справедливости и развития" Омер Челик, зампредседателя партии Махир Унал, пресс-секретарь Администрации президента Ибрагим Калын и руководитель управления по связям с общественностью АП Фахреттин Алтун.

Визит турецкого лидера в Баку организован по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне.

Глава турецкого государства примет участие в торжественном Параде Победы, который пройдет 10 декабря в Баку.

Ранее была обнародована программа визита Р. Т. Эрдогана в Азербайджан.