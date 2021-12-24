Эрдоган: Президент Ильхам Алиев - главный архитектор победы

“Мы довели наше братство до уровня стратегического партнерства. С помощью трубопроводов, железных дорог мы соединили наши страны, связанные друг с другом душевно. Благодаря осуществляемым совместным проектам, турецко-азербайджанское сотрудничество и созда

“Мы довели наше братство до уровня стратегического партнерства. С помощью трубопроводов, железных дорог мы соединили наши страны, связанные друг с другом душевно. Благодаря осуществляемым совместным проектам, турецко-азербайджанское сотрудничество и созданное им региональное благополучие и стабильность еще больше усилятся”.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

"Под верховным командованием и руководством моего брата Ильхама Алиева Азербайджан за 44 дня завершил оккупацию, длившуюся почти 30 лет, и в своем справедливом деле одержал легендарную победу. Несмотря на различные провокации во время Отечественной войны, Ильхам Алиев проявил решительное и хладнокровное лидерство и стал главным архитектором победы. Он открыл пути для возвращения домой миллиону беженцев. Он подарил эту гордость и радость Турции и Азербайджану. Еще раз поздравляю с этим победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и героический азербайджанский народ”, - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган подчеркнул, что с развитием, начатым в период Гейдара Алиева и продолжающимся при Ильхаме Алиеве, Азербайджан стал центром притяжения в регионе: "Столица Баку превратилась в сияющую звезду Каспия. В течение года в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха и культурной столицей Азербайджана, Физули и других освобожденных от оккупации населенных пунктах были реализованы проекты. Как и при освобождении Карабаха, мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану в процессе восстановления и реставрации. Мы будем продолжать двигаться вперед плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями сейчас и всегда”.