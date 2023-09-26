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Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут

Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут “Если Армения не согласится на открытие Зангезурского коридора, то маршрут пройдет через Иран. Иран в этом вопросе заинтересован”.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 15:36
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут

Если Армения не согласится на открытие Зангезурского коридора, то маршрут пройдет через Иран, который заинтересован в этом вопросе.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью журналистам, вернувшись после своего официального визита в Азербайджан.

Президент Турции отметил, что рассматривает Зангезурский коридор как "дорогу мира", и если Ереван не согласится на его открытие, то дорога пройдет по территории Ирана, который, в свою очередь, положительно смотрит на подобную перспективу: “Невозможно представить себе коридор там, где все еще царит война. Потому мы должны решить этот вопрос без конфликтов”.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости укреплять сотрудничество наших стран. "Одним из таких шагов является расширение мощности TANAP и создание условий для увеличения поставок природного газа из Каспийского моря в Турцию и Европу. Это послужит интересам обеих стран и будет способствовать энергетической безопасности Европы", - сказал он.

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Версия на английском языке Erdogan warns Armenia over Zangazur corridor, announces new route
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistana xəbərdarlıq edib və yeni marşrutu açıqlayıb

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