Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге, поздравил его и азербайджанский народ с Курбан-байрамом

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Глава Турции позвонил азербайджанскому коллеге, поздравил его и азербайджанский народ с Курбан-байрамом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Глава Азербайджана в свою очередь выразил признательность за оказанное внимание и поздравления, поздравил президента и народ Турции с Курбан-байрамом, пожелал турецкому народу благополучия и прогресса. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами будут и дальше успешно развиваться во всех областях", — сообщила пресс-служба.