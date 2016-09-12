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    Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге, поздравил его и азербайджанский народ с Курбан-байрамом

    Глава Азербайджана в свою очередь выразил признательность за оказанное внимание и поздравления

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Глава Турции позвонил азербайджанскому коллеге, поздравил его и азербайджанский народ с Курбан-байрамом.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    "Глава Азербайджана в свою очередь выразил признательность за оказанное внимание и поздравления, поздравил президента и народ Турции с Курбан-байрамом, пожелал турецкому народу благополучия и прогресса. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами будут и дальше успешно развиваться во всех областях", — сообщила пресс-служба.

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