Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, поздравление было озвучено президентом Турции на саммите Азербайджан-Турция-Пакистан.
По его словам, Азербайджан, Турция и Пакистан расширяют экономические и стратегические связи.
"После освобождения территорий Азербайджана от оккупации в регионе наблюдается серьезное развитие. Мы верим, что в регионе воцарится прочный мир. Поздравляю Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости", - сказал Эрдоган.