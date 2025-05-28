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Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 14:31
Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, поздравление было озвучено президентом Турции на саммите Азербайджан-Турция-Пакистан.

По его словам, Азербайджан, Турция и Пакистан расширяют экономические и стратегические связи.

"После освобождения территорий Азербайджана от оккупации в регионе наблюдается серьезное развитие. Мы верим, что в регионе воцарится прочный мир. Поздравляю Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости", - сказал Эрдоган. 

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Версия на английском языке President of Türkiye congratulates Azerbaijan on May 28 - Independence Day
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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