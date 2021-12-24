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Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева

Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева “Искренне поздравляю с днем рождения моего дорогого брата, господина Ильхама Алиева. Желаю, чтобы Аллах даровал ему много дней рождения”.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 13:53
Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева

“Искренне поздравляю с днем рождения моего дорогого брата, господина Ильхама Алиева. Желаю, чтобы Аллах даровал ему много дней рождения”.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

“Хочу пожелать ему хорошей жизни с его близкими, его семьей. С этими пожеланиями вновь искренне поздравляю моего брата Ильхама Алиева с днем рождения, передаю ему свои поздравления. Да хранит Аллах турецко-азербайджанское братство!", - подчеркнул турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan congratulates Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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