Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева

“Искренне поздравляю с днем рождения моего дорогого брата, господина Ильхама Алиева. Желаю, чтобы Аллах даровал ему много дней рождения”.

“Искренне поздравляю с днем рождения моего дорогого брата, господина Ильхама Алиева. Желаю, чтобы Аллах даровал ему много дней рождения”.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в документальном фильме AZTV "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию главы государства.

“Хочу пожелать ему хорошей жизни с его близкими, его семьей. С этими пожеланиями вновь искренне поздравляю моего брата Ильхама Алиева с днем рождения, передаю ему свои поздравления. Да хранит Аллах турецко-азербайджанское братство!", - подчеркнул турецкий лидер.