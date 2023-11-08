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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 20:29
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Господин Президент, Дорогой Брат!

От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю всех азербайджанских братьев и сестер во главе с Вашим превосходительством с третьей годовщиной Дня Победы, когда были возвращены исконные азербайджанские земли, десятилетиями находившиеся под оккупацией.

С чувством большой гордости отмечаю благословенный День Победы в 2023 году, когда празднуются 100-летняя годовщина основания нашей Республики и 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, чью память мы с уважением чтим.

Антитеррористическая операция, с четкостью осуществленная Вами в Карабахе в сентябре этого года, увенчала эту неповторимую победу, одержанную под Вашим командованием ценой большего труда и самоотверженности. Славный флаг Азербайджана, лично поднятый Вашим превосходительством, сегодня развевается в небе над всей Родиной, что является источником большой радости для Турецкой Республики и всего тюркского мира.

Да упокоит Всевышний Аллах души всех моих азербайджанских братьев, ставших шехидами во имя Родины, с уважением отдаю дань их светлой памяти, выражаю признательность нашим гази.

Хочу подчеркнуть, что с одобрением слежу за восстановительными работами и реконструкцией, проводимыми в освобожденных от оккупации регионах, и в этом вопросе, как и во всех остальных вопросах, Турция всегда будет находиться рядом с Вами.

Благодаря силе, черпаемой нами в нерушимых братских и союзнических узах, которые олицетворены лозунгом "Одна нация, два государства", основаны на понятии «Вместе в радости и в горе» и увенчались подписанной с Вашим превосходительством Шушинской декларацией, процветанию и благосостоянию наших стран, мы и впредь, как и прежде, будем предпринимать совместные действия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Дорогой Брат, пользуясь случаем еще раз желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, передаю наилучшие пожелания благополучия азербайджанскому народу.

Пусть наша Победа будет благословенной, а наше единство - вечным!".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

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