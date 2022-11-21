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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с 30-летием создания ПЕА

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с 30-летием создания ПЕА Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики, председателю правящей Партии "Ени Азербайджан" Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия создания ПЕА.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 14:37
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с 30-летием создания ПЕА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики, председателю правящей Партии "Ени Азербайджан" Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия создания ПЕА.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в письме говорится:

"Господин президент, дорогой брат,

Поздравляю всех членов ПЕА и братский азербайджанский народ с 30-летием создания Партии "Ени Азербайджан". Созданная общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым ПЕА с первых дней стала ведущей политической партией Азербайджана и сегодня под Вашим сильным руководством продолжает добиваться успехов во всех сферах. Уверен, что ПЕА и впредь будет успешно продолжать свою деятельность в направлении укрепления позиций Азербайджана в мире".

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Версия на английском языке Turkish President Erdogan congratulates Ilham Aliyev on 30th anniversary of New Azerbaijan Party
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan YAP-ın 30 illik yubileyi münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

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