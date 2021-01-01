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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и других глав тюркоязычных государств

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и других глав тюркоязычных государств Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Турецкой республ
Внешняя политика
1 января 2021 г. 23:19
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и других глав тюркоязычных государств
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Турецкой республики Северного Кипра Эрсину Татара.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Главы тюркоязычных государств поздравили друг друга с Новым годом. В ходе телефонных разговоров, лидеры обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, а также шаги по укреплению сотрудничества в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Azərbaycan Prezidentini və digər həmkarlarını təbrik etdi

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