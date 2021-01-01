Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и других глав тюркоязычных государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Турецкой республ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Турецкой республики Северного Кипра Эрсину Татара.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global .

Главы тюркоязычных государств поздравили друг друга с Новым годом. В ходе телефонных разговоров, лидеры обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, а также шаги по укреплению сотрудничества в регионе.