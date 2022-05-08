Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26-29 мая, для участия в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26-29 мая, для участия в фестивале "TEKNOFEST Azerbaijan".

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Вместе с ним Азербайджан посетит технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Фестиваля аэрокосмических и технологий TEKNOFEST Сельджук Байрактар, а также министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Напомним, что "TEKNOFEST Azerbaijan", крупнейшее мероприятие в регионе, начала процесс регистрации граждан, желающих принять участие в качестве посетителей. Желающие принять участие в фестивале смогут получить билет, пройдя процедуру регистрации на сайте https://iticket.az/events/teknofest .

Следует отметить, что входной билет на фестиваль является доступным и бесплатным для каждого гражданина Азербайджана. На фестиваль, который продлится 4 дня, можно будет получить только один билет с удостоверением личности. Посетители смогут попасть на фестиваль в дату, указанную в билете.

Кроме того, для посещения выставок и павильонов фестиваля под открытым небом не требуется сертификат COVID-19. Для того, чтобы смотреть в вживую мероприятия, проводимые в закрытых местах, необходимо предъявить COVID-19 или иммунный сертификат.

К участию в фестивале допускаются дети старше 5 лет. А для детей старше 7 лет требуется входной билет.

Иностранцы, желающие посетить фестиваль, также смогут получить бесплатный билет в соответствии с вышеупомянутой процедурой регистрации и соответствующими правилами.

В ходе проведения мероприятия будет организовано бесплатное автобусное сообщение возле станции метро «28 мая» до места проведения мероприятия с 08.00 до 18.00 и в обратном направлении с 09.00 до 21.00. При входе в автобусы диспетчеры будут проверять QC билетов и пропускать пассажиров.