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Эрдоган посетит Азербайджан

Эрдоган посетит Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26-29 мая, для участия в фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.
Внешняя политика
8 мая 2022 г. 10:17
Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26-29 мая, для участия в фестивале "TEKNOFEST Azerbaijan".

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Вместе с ним Азербайджан посетит технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Фестиваля аэрокосмических и технологий TEKNOFEST Сельджук Байрактар, а также министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Напомним, что "TEKNOFEST Azerbaijan", крупнейшее мероприятие в регионе, начала процесс регистрации граждан, желающих принять участие в качестве посетителей. Желающие принять участие в фестивале смогут получить билет, пройдя процедуру регистрации на сайте https://iticket.az/events/teknofest.

Следует отметить, что входной билет на фестиваль является доступным и бесплатным для каждого гражданина Азербайджана. На фестиваль, который продлится 4 дня, можно будет получить только один билет с удостоверением личности. Посетители смогут попасть на фестиваль в дату, указанную в билете.

Кроме того, для посещения выставок и павильонов фестиваля под открытым небом не требуется сертификат COVID-19. Для того, чтобы смотреть в вживую мероприятия, проводимые в закрытых местах, необходимо предъявить COVID-19 или иммунный сертификат.

К участию в фестивале допускаются дети старше 5 лет. А для детей старше 7 лет требуется входной билет.

Иностранцы, желающие посетить фестиваль, также смогут получить бесплатный билет в соответствии с вышеупомянутой процедурой регистрации и соответствующими правилами.

В ходе проведения мероприятия будет организовано бесплатное автобусное сообщение возле станции метро «28 мая» до места проведения мероприятия с 08.00 до 18.00 и в обратном направлении с 09.00 до 21.00. При входе в автобусы диспетчеры будут проверять QC билетов и пропускать пассажиров.

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Версия на английском языке Erdogan to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək

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