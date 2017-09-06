Эрдоган посетит Азербайджан после участия на открытии сессии ГА ООН

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан после участия на открытии очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

Отметим, что открытие сессии ГА ООН состоится в Нью-Йорке в середине сентября.

Ранее визит президента Турции в Азербайджан планировался на 10-11 сентября, однако впоследствии был отложен из-за загруженности рабочего графика.