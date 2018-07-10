Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", почетный гость также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

Затем Р.Т.Эрдоган посетил Аллею шехидов. Здесь в честь него был выстроен почетный караул.

Президент Турции почтил память героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении Отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Затем президент Турции посетил памятник турецким солдатам, павшим в боях в начале 20-го века за независимость и территориальную целостность Азербайджана и возложил венок к монументу, оставил запись в Книге памяти.