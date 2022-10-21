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Эрдоган: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет важным шагом для нормализации ситуации в регионе

Эрдоган: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет важным шагом для нормализации ситуации в регионе "Демаркация границ, открытие коммуникаций между Нахчываном и западными районами Азербайджана и подписание мирного соглашения с Арменией станут важными шагами, которые способствуют нормализации ситуации в регионе.
Внешняя политика
21 октября 2022 г. 13:55
Эрдоган: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет важным шагом для нормализации ситуации в регионе

"Демаркация границ, открытие коммуникаций между Нахчываном и западными районами Азербайджана и подписание мирного соглашения с Арменией станут важными шагами, которые способствуют нормализации ситуации в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам.

По его словам, общие интересы Азербайджана и Турции на Южном Кавказе связаны с миром и стабильностью: "Спустя долгие годы в регионе возникла возможность для обеспечения постоянного мира. Мы ждем от Армении, что она оценит эту историческую возможность. Прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией несомненно положительно повлияет на процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Мы твердом намерены продолжать сотрудничество с братским Азербайджаном на основе принципа "одна нация, два государства".

Напомним, что 20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с рабочим визитом. Он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принял участие в открытии Зангиланского международного аэропорта, закладке фундамента ряда проектов.

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Версия на английском языке Erdogan: Peace agreement between Azerbaijan and Armenia - important step for normalization
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan "Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişi imzalaması normallaşma üçün mühüm addım olacaq"

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