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Эрдоган поделился публикацией в связи со 103-летней годовщиной освобождения Баку

Эрдоган поделился публикацией в связи со 103-летней годовщиной освобождения Баку Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в Twitter по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2021 г. 17:34
Эрдоган поделился публикацией в связи со 103-летней годовщиной освобождения Баку
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в Twitter по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю с годовщиной освобождения столицы дружественного и братского Азербайджана Баку, желаю упокоения души командующего Кавказской исламской армией Нуру-паши и его героических солдат. Передаю привет и любовь всему азербайджанскому народу".

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

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