Эрдоган поделился публикацией в связи со 103-летней годовщиной освобождения Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в Twitter по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в Twitter по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю с годовщиной освобождения столицы дружественного и братского Азербайджана Баку, желаю упокоения души командующего Кавказской исламской армией Нуру-паши и его героических солдат. Передаю привет и любовь всему азербайджанскому народу".

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.