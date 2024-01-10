Эрдоган: Поддержка Азербайджана в освобождении Карабаха - проявление независимой политики Турции

Турция придерживается собственной независимой политики, одним из проявлений этого является поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от 30-летней оккупации.

Турция придерживается собственной независимой политики, одним из проявлений этого является поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от 30-летней оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии, посвященном 97-й годовщине создания Национальной разведывательной организации (MİT).

"Турция не действует по указке других стран. В своей внешней и внутренней политике мы полностью придерживаемся интересов Турции и турецкого народа", - сказал он.

По его словам, одним из проявлений этого являются антитеррористические операции на севере Ирака и Сирии, а также поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от около 30-летней оккупации.