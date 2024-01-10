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Эрдоган: Поддержка Азербайджана в освобождении Карабаха - проявление независимой политики Турции

Эрдоган: Поддержка Азербайджана в освобождении Карабаха - проявление независимой политики Турции Турция придерживается собственной независимой политики, одним из проявлений этого является поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от 30-летней оккупации.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 17:20
Эрдоган: Поддержка Азербайджана в освобождении Карабаха - проявление независимой политики Турции

Турция придерживается собственной независимой политики, одним из проявлений этого является поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от 30-летней оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии, посвященном 97-й годовщине создания Национальной разведывательной организации (MİT).

"Турция не действует по указке других стран. В своей внешней и внутренней политике мы полностью придерживаемся интересов Турции и турецкого народа", - сказал он.

По его словам, одним из проявлений этого являются антитеррористические операции на севере Ирака и Сирии, а также поддержка братского Азербайджана в освобождении Карабаха от около 30-летней оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Qarabağın azadlığı üçün gördüyümüz işlər Ankaranın müstəqil siyasətinin təzahürüdür"

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