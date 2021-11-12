Эрдоган: Под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации Карабаха

"Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации Карабаха".

"Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации Карабаха".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Это имеет особое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. В результате Отечественной войны были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись в течение многих лет. Азербайджан таким образом оставил в памяти международного сообщества послание справедливости. Восстановление территориальной целостности Азербайджана развило единство и равенство тюркского мира", - заявил Эрдоган.