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Эрдоган: Под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации Карабаха

Эрдоган: Под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации Карабаха "Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации Карабаха".
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 16:45
Эрдоган: Под руководством Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации Карабаха

"Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации Карабаха".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Это имеет особое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. В результате Отечественной войны были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись в течение многих лет. Азербайджан таким образом оставил в памяти международного сообщества послание справедливости. Восстановление территориальной целостности Азербайджана развило единство и равенство тюркского мира", - заявил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi türk dünyasının birliyini gücləndirib""

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