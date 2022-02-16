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Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
16 февраля 2022 г. 21:56
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

"От имени себя и своего народа я благодарю президента Ильхама Алиева, премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казими, президента Израиля Исаака Герцога, президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича, которые пожелали мне и супруге Амине ханым скорейшего исцеления от коронавируса. Выражаю благодарность представителям 23 стран и международных организаций, которые передали свои пожелания исцеления посредством посланий и писем", - сказал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом 5 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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