Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.
"От имени себя и своего народа я благодарю президента Ильхама Алиева, премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казими, президента Израиля Исаака Герцога, президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича, которые пожелали мне и супруге Амине ханым скорейшего исцеления от коронавируса. Выражаю благодарность представителям 23 стран и международных организаций, которые передали свои пожелания исцеления посредством посланий и писем", - сказал Эрдоган.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом 5 февраля.