Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вылечившийся от коронавируса, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом сообщает Haberturk.

"От имени себя и своего народа я благодарю президента Ильхама Алиева, премьер-министра Ирака Мустафа аль-Казими, президента Израиля Исаака Герцога, президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси, председателя Президиума Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича, которые пожелали мне и супруге Амине ханым скорейшего исцеления от коронавируса. Выражаю благодарность представителям 23 стран и международных организаций, которые передали свои пожелания исцеления посредством посланий и писем", - сказал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом 5 февраля.