Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку в связи с совершенным в Стамбуле террористическим актом.
Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в своем Twitter.
"Я выражаю благодарность всем странам и международным организациям, которые отреагировали на теракт на улице Истиглал, разделили нашу боль и выразили соболезнования", - говорится в публикации.
Помимо Азербайджана, президент также выразил благодарность США, Великобритании, России, Германии, Китаю, Украине, Израилю и другим странам.
İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9