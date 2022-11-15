Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанной Анкаре после теракта на улице Истикляль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку в связи с совершенным в Стамбуле террористическим актом.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в своем Twitter.

"Я выражаю благодарность всем странам и международным организациям, которые отреагировали на теракт на улице Истиглал, разделили нашу боль и выразили соболезнования", - говорится в публикации.

Помимо Азербайджана, президент также выразил благодарность США, Великобритании, России, Германии, Китаю, Украине, Израилю и другим странам.