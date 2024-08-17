Эрдоган поблагодарил Азербайджан за готовность оказать поддержку в тушении лесных пожаров

17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесн

17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесных пожаров, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что для тушения пожаров возникла потребность именно в самолете-амфибии Бе-200ЧС, и выразил признательность за решение об отправке такого самолета из Азербайджана в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции расценил это как очередное проявление братских отношений и стратегического союзничества между нашими странами.