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Эрдоган поблагодарил Азербайджан за готовность оказать поддержку в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Азербайджан за готовность оказать поддержку в тушении лесных пожаров 17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесн
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 22:17
Эрдоган поблагодарил Азербайджан за готовность оказать поддержку в тушении лесных пожаров

17 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил готовность Азербайджана оказать необходимую поддержку для пресечения произошедших в стране лесных пожаров, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что для тушения пожаров возникла потребность именно в самолете-амфибии Бе-200ЧС, и выразил признательность за решение об отправке такого самолета из Азербайджана в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции расценил это как очередное проявление братских отношений и стратегического союзничества между нашими странами.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycana minnətdarlıq edib

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