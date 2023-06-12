Эрдоган: По традиции еду из Северного Кипра в Азербайджан

"Наши выборы прошли как и подобает турецкому народу. Я взял на себя задачу служить своей стране еще пять лет. Мы реализовали нашу традицию, совершив наш первый зарубежный визит в Турецкую Республику Северного Кипра. Отсюда я еду в Азербайджан".

"Наши выборы прошли как и подобает турецкому народу. Я взял на себя задачу служить своей стране еще пять лет. Мы реализовали нашу традицию, совершив наш первый зарубежный визит в Турецкую Республику Северного Кипра. Отсюда я еду в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с главой Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

"Я хочу поблагодарить президента Эрсина Татара. На нашей встрече мы подробно обсудили все вопросы", - отметил Эрдоган.