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Эрдоган: По традиции еду из Северного Кипра в Азербайджан

Эрдоган: По традиции еду из Северного Кипра в Азербайджан "Наши выборы прошли как и подобает турецкому народу. Я взял на себя задачу служить своей стране еще пять лет. Мы реализовали нашу традицию, совершив наш первый зарубежный визит в Турецкую Республику Северного Кипра. Отсюда я еду в Азербайджан".
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 18:59
Эрдоган: По традиции еду из Северного Кипра в Азербайджан
Реджеп Тайип Эрдоган

"Наши выборы прошли как и подобает турецкому народу. Я взял на себя задачу служить своей стране еще пять лет. Мы реализовали нашу традицию, совершив наш первый зарубежный визит в Турецкую Республику Северного Кипра. Отсюда я еду в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с главой Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

"Я хочу поблагодарить президента Эрсина Татара. На нашей встрече мы подробно обсудили все вопросы", - отметил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ənənəyə uyğun olaraq Şimali Kiprdən Azərbaycana gedirəm"

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