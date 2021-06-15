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Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша

Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша Планируем в кратчайшие сроки открыть генеральное консульство Турции в древнем городе Шуша. Таким образом, обеспечим более стремительную и плодотворную деятельность в регионе.
Внешняя политика
15 июня 2021 г. 18:45
Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша
Реджеп Тайип Эрдоган

Планируем в кратчайшие сроки открыть генеральное консульство Турции в древнем городе Шуша. Таким образом, обеспечим более стремительную и плодотворную деятельность в регионе.

Как сообщает Report, об этом 15 июня заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Шуше.

"С другой стороны, Азербайджан считает очень значимым проект Южного Зангезурского коридора, и мы поддерживаем это. После реализации этого проекта откроется новый совместный коридор с Востока на Запад, которым сможет воспользоваться каждый. Это имеет очень большое значение",- сказал Президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Şuşada konsulluq açacağıq"

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