Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша

Планируем в кратчайшие сроки открыть генеральное консульство Турции в древнем городе Шуша. Таким образом, обеспечим более стремительную и плодотворную деятельность в регионе.

Планируем в кратчайшие сроки открыть генеральное консульство Турции в древнем городе Шуша. Таким образом, обеспечим более стремительную и плодотворную деятельность в регионе.

Как сообщает Report, об этом 15 июня заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Шуше.

"С другой стороны, Азербайджан считает очень значимым проект Южного Зангезурского коридора, и мы поддерживаем это. После реализации этого проекта откроется новый совместный коридор с Востока на Запад, которым сможет воспользоваться каждый. Это имеет очень большое значение",- сказал Президент Турции.