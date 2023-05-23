Эрдоган озвучил проекты, которые Азербайджан и Турция будут совместно реализовывать в будущем

Высокоскоростная железная дорога, которая будет построена в Турции, соединится с линией Баку-Тбилиси-Карс.

"Высокоскоростная железная дорога, которая будет построена в Турции, соединится с линией Баку-Тбилиси-Карс".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Сивасе.

"Мы построим соединительную линию от станции Еркёй до Кайсери, и продлим эту линию до Эрзинджана, Эрзурума и Карса. Оттуда мы соединим ее с линией Баку-Тбилиси. Этой линией, именуемой "Железный шелковый путь", мы откроем в нашем регионе стратегический "дыхательный путь" мирового значения", - сказал он.

В ходе выступления глава государства также раскритиковал позицию председателя НРП Кемаля Кылычдароглу в отношении Карабаха и Зангезурского коридора.

"Будем делать все это не оставляя Азербайджан в стороне, а плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями", - сказал Эрдоган.