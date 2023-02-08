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Эрдоган ознакомился с работой азербайджанских спасателей в Кахраманмараше

Эрдоган ознакомился с работой азербайджанских спасателей в Кахраманмараше Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работой спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в городе Кахраманмараш.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 16:06
Эрдоган ознакомился с работой азербайджанских спасателей в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работой спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в городе Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, начальник Специальной службы спасения МЧС генерал-майор Этибар Исмаилов доложил о деятельности азербайджанских спасателей.

Отметим, что в результате поисково-спасательных операций на территории города Кахраманмараш азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов живыми не менее 26 человек и тела 48 человек.

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Версия на английском языке Erdogan gets acquainted with search and rescue works of Azerbaijani rescuers in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Kahramanmaraşda Azərbaycan xilasedicilərinin axtarış-xilasetmə işləri ilə tanış olub

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