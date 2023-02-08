Эрдоган ознакомился с работой азербайджанских спасателей в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работой спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в городе Кахраманмараш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работой спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в городе Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, начальник Специальной службы спасения МЧС генерал-майор Этибар Исмаилов доложил о деятельности азербайджанских спасателей.

Отметим, что в результате поисково-спасательных операций на территории города Кахраманмараш азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов живыми не менее 26 человек и тела 48 человек.