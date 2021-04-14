Эрдоган ответил премьеру Италии: Заявление Драги - это непристойность и грубость

Мы должны делать свою работу

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган ответил премьер-министру Италии Марио Драги, назвавшему турецкого лидера диктатором.

Как сообщает Report, глава государства отвечая на вопрос молодежи по этому поводу сказал:

"Заявление итальянского премьера - это настоящие непристойность и грубость".

"В то время, как мы надеемся на позитивное развитие турецко-итальянских отношений, человек по имени Драги, к сожалению, своим заявлением подорвал наши отношения. Чтобы использовать подобное выражение о Реджепе Тайипе Эрдогане, ты должен знать свою историю. Но мы увидели, что он не знает ее. Мы будем продолжать служить нашему народу и не обращать внимания на высказывания итальянского премьера. Мы должны делать свою работу", - добавил Эрдоган.