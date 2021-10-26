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Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан

Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с однодневным рабочем визитом в Азербайджан
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 11:52
Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с однодневным рабочем визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, самолет главы государства вылетел из международного аэропорта Эсенбога в Анкаре.

Р.Т.Эрдогана сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр окружающей среды и городского развития Мурат Курум, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

Визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты примут участие в церемонии открытия Международного аэропорта в городе Физули, освобожденном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны осенью прошлого года.

Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки фундамента "Умного агропарка" в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции.

В рамках визита будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном и рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества.

В ходе встреч состоится также обмен мнениями о текущих региональных и международных вопросах.

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Версия на английском языке Erdogan embarks on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycana yola düşüb

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