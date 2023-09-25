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Эрдоган: Отношения Турции и Азербайджана находятся на беспрецедентном уровне в мировом масштабе

Эрдоган: Отношения Турции и Азербайджана находятся на беспрецедентном уровне в мировом масштабе Турецко-азербайджанские отношения находятся на исключительном уровне, не имеющем аналогов в мире. Мы продолжаем деятельность по укреплению этих отношений и сотрудничества во всех сферах в соответствии с девизом "Одна нация, два государства".
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 18:08
Эрдоган: Отношения Турции и Азербайджана находятся на беспрецедентном уровне в мировом масштабе

Турецко-азербайджанские отношения находятся на исключительном уровне, не имеющем аналогов в мире. Мы продолжаем деятельность по укреплению этих отношений и сотрудничества во всех сферах в соответствии с девизом "Одна нация, два государства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Шушинская декларация, которую я подписал с моим братом Ильхамом, является поворотным моментом, который поднимает наши отношения на уровень союзнических", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что Нахчыван занимает особое место в отношениях с Азербайджаном в силу своей стратегической значимости на протяжении всей истории.

"Сегодня Нахчыван обладает огромным потенциалом с точки зрения экономики, транспорта и энергетики. С созданием региональных транспортных линий у нас появилась возможность полностью реализовать этот потенциал", - добавил он.

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