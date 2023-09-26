Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора - стратегический вопрос

Открытие Зангезурского коридора имеет важное стратегическое значение как для Турции, так и Азербайджана

Открытие Зангезурского коридора имеет важное стратегическое значение как для Турции, так и Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращению из Нахчыванской Автономной Республики.

По его словам, установление посредством Зангезурского коридора прямой сухопутной и железнодорожной связи с Азербайджаном поспособствует еще большему укреплению связей между Анкарой и Баку.

"В этой связи, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить открытие (Зангезурского – ред.) коридора в ближайшие сроки. Открытие этого коридора имеет важное стратегическое значение как для Турции, так и Азербайджана", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что после открытия Зангезурского коридора автомобили и поезда смогут ехать напрямую из Баку в Карс.

"Братские узы Турции и Азербайджана станут еще крепче. Радует и то, что мы получаем позитивные месседжи из Ирана в данном вопросе", - сказал он.