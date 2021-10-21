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Эрдоган о военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном

Эрдоган о военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал военные учения Ирана на границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
21 октября 2021 г. 15:37
Эрдоган о военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал военные учения Ирана на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, глава государств ответил на вопросы журналистов после возвращения из Африки.

"Лично я не верю в военное столкновение между Ираном и Азербайджаном. Иран не может нацелиться на Азербайджан из-за сотрудничества последнего с Израилем. Потому что известно число проживающих сегодня в Иране азербайджанцев. Это, разумеется, заставляет задуматься. Все не так просто. Я считаю, новое руководство Ирана не продолжит эту ошибку", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Erdogan comments on Iran's military drills near Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi hərbi təlimlərə münasibət bildirib

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