Эрдоган о военных учениях Ирана на границе с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал военные учения Ирана на границе с Азербайджаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал военные учения Ирана на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, глава государств ответил на вопросы журналистов после возвращения из Африки.

"Лично я не верю в военное столкновение между Ираном и Азербайджаном. Иран не может нацелиться на Азербайджан из-за сотрудничества последнего с Израилем. Потому что известно число проживающих сегодня в Иране азербайджанцев. Это, разумеется, заставляет задуматься. Все не так просто. Я считаю, новое руководство Ирана не продолжит эту ошибку", - подчеркнул глава государства.