Эрдоган о сочинской встрече лидеров Азербайджана, России и Армении

"В состав платформы 3+3 могут войти Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и в случае поддержки – Грузия. Данная площадка станет показателем стремления к миру в региона. Позитивные шаги в этом направлении имеются".

"В состав платформы 3+3 могут войти Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и в случае поддержки – Грузия. Данная площадка станет показателем стремления к миру в региона. Позитивные шаги в этом направлении имеются".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Эрдоган сообщил, что в ходе беседы с президентом Азербайджана были обсуждены итоги трехсторонней встречи президента Ильхама Алиева с лидерами РФ и Армении, состоявшейся 26 ноября в Сочи по инициативе российской стороны. "Мой брат Ильхам Алиев сообщил, что встреча была позитивной и продуктивной. Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Араз решен. На повестке строительство трассы, часть которой пройдет через территорию Армении, вплоть до турецкого Ыгдыра", - рассказал турецкий лидер.