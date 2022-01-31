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Эрдоган о причинах увеличения поставок природного газа из Азербайджана

Эрдоган о причинах увеличения поставок природного газа из Азербайджана "Мы увеличили поставки получаемого из Азербайджана природного газа и задействовали подземные хранилища газа в Туз Гёлю и Силиври".
Внешняя политика
31 января 2022 г. 20:34
Эрдоган о причинах увеличения поставок природного газа из Азербайджана

"Мы увеличили поставки природного газа из Азербайджана и задействовали подземные хранилища газа в Туз Гёлю и Силиври".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

По его словам, из-за аварии на газопроводе между Турцией и Ираном произошло снижение поставок природного газа: "Объемы поставляемого из Ирана "голубого топлива" снизились. Мы договорились с Ираном об устранении технических проблем после потепления погоды, и полная подача природного газа была восстановлена".

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Версия на английском языке Erdogan explains reason for increasing natural gas volume from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycandan təbii qazın həcminin artırılmasının səbəbini açıqlayıb

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