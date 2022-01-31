Эрдоган о причинах увеличения поставок природного газа из Азербайджана

"Мы увеличили поставки получаемого из Азербайджана природного газа и задействовали подземные хранилища газа в Туз Гёлю и Силиври".

"Мы увеличили поставки природного газа из Азербайджана и задействовали подземные хранилища газа в Туз Гёлю и Силиври".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.

По его словам, из-за аварии на газопроводе между Турцией и Ираном произошло снижение поставок природного газа: "Объемы поставляемого из Ирана "голубого топлива" снизились. Мы договорились с Ираном об устранении технических проблем после потепления погоды, и полная подача природного газа была восстановлена".