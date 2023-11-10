Эрдоган: Никакая сила не сможет помешать турецкому народу в достижении целей

Никакая сила не сможет помешать турецкому народу в достижении поставленных целей

Никакая сила не сможет помешать турецкому народу в достижении поставленных целей.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, посетив мавзолей Аныткабир.

"Мы делаем все возможное для развития Турецкой Республики, которая является надеждой угнетенных, опорой обездоленных и гордостью для своих граждан. Никакая сила не сможет помешать нашему народу в достижении поставленных целей", - сказал Эрдоган.

В Турции 10 ноября проходят мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине со дня кончины основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.