Эрдоган: Несмотря на все усилия Азербайджана, ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой

Несмотря на все усилия Азербайджана, ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой.

Несмотря на все усилия Азербайджана, ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Мы поддерживаем Азербайджан в его стремлении к миру, а также в его справедливой борьбе", заявил Эрдоган.

Президент Турции еще раз поздравил Азербайджан по случаю второй годовщины Победы: "Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Азербайджан во главе с моим братом Ильхамом Алиевым по случаю Дня Победы Азербайджана. Также поздравляю все дружественные и братские страны, отмечающие в этом году тридцатую годовщину своей независимости".