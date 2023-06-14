Эрдоган назвал важным шагом признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана

Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

"Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган назвал важными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион.

"Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против [Никола] Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад", - сказал политик.

По его словам, Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.

Эрдоган также назвал "важным шагом" недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару.

"Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию", - сказал президент.