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Эрдоган назвал важным шагом признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана

Эрдоган назвал важным шагом признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 14:16
Эрдоган назвал важным шагом признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана

Продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

"Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган назвал важными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион.

"Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против [Никола] Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад", - сказал политик.

По его словам, Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.

Эрдоган также назвал "важным шагом" недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару.

"Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию", - сказал президент.

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Версия на английском языке Erdogan says Pashinyan's recognition of territorial integrity of Azerbaijan 'an important step'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: "Paşinyanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıması vacib məqamdır”

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