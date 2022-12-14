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Эрдоган: Наше сотрудничество в контексте Среднего коридора служит нашей общей выгоде

Эрдоган: Наше сотрудничество в контексте Среднего коридора служит нашей общей выгоде "В контексте Среднего коридора, который выходит на первый план в качестве надежного транспортного маршрута, сотрудничество служит нашей общей выгоде. Мы завершили важный участок коридора по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 20:09
Эрдоган: Наше сотрудничество в контексте Среднего коридора служит нашей общей выгоде
Реджеп Тайип Эрдоган

"В контексте Среднего коридора, который выходит на первый план в качестве надежного транспортного маршрута, сотрудничество служит нашей общей выгоде. Мы завершили важный участок коридора по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в расширенном составе с президентами Азербайджана и Туркменистана в городе Туркменбаши.

"Введя в эксплуатацию "Мармарай", мост Явуза Султана Селима, аэропорт Стамбула, мосты Осман Гази и Чанаккале 1915 года, мы обеспечили весь транспортный маршрут в направлении Восток-Запад. Мы должны работать вместе, чтобы сделать этот маршрут более удобным, ускорить погранично-пропускные и таможенные процедуры”, - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что отмена пошлин и виз за проезд по суше для перевозчиков всех трех стран или сохранение их на определенном уровне, продление визовых сроков со скидками на визовые сборы увеличит наш торговый оборот. Документы, которые будут подписаны в сфере транспорта и таможни, станут основой для наших усилий.

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Версия на английском языке Turkish President: 'Cooperation in the context of the Middle Corridor serves our common interests' 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Orta Dəhliz kontekstində əməkdaşlığımız ortaq mənfəətimizə xidmət edir"

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