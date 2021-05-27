Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе

"В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью"".

"В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью"".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга "одна нация, два государства". Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе", - говорится в письме.