О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе

Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе "В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью"".
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 20:27
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Реджеп Тайип Эрдоган

"В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью"".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга "одна нация, два государства". Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе", - говорится в письме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Qardaşlıq və əməkdaşlığımızın regionumuzda sülh, sabitlik və rifahın ən böyük təminatı olduğuna inamım qətidir"

Экслюзивные новости

Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi