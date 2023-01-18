Эрдоган: Нас пытались поставить в "неловкое положение" в Карабахе, в ответ мы продемонстрировали передовое оружие

Нашу страну сегодня критикуют те, кто пытался безуспешно заставить Турцию увязнуть в Сирии, поставить в "неловкое положение" в Карабахе. Но мы им ответили передовым оружием из нашего арсенала

"Нашу страну сегодня критикуют те, кто пытался безуспешно заставить Турцию увязнуть в Сирии, поставить в "неловкое положение" в Карабахе. В ответ мы продемонстрировали передовое оружие из нашего арсенала”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Великом национальном собрании Турции.

По его словам, БПЛА Bayraktar TB-2 производства Baykar высоко зарекомендовали себя во многих регионах, от Сирии до Карабаха в Азербайджане: "Наша работа продолжается. А теперь на очереди Qızıl Elma и наши национальные истребители.

Наши БПЛА уничтожают террористов. Конечно, наши успехи будут иметь продолжение. Причина критики Baykar – вклад этой компании в достижения Турции. Отмечу, что компания Baykar не финансируется государством в связи с реализуемыми проектами".

Турецкий лидер также поделился показателями достижений оборонпрома Турции последних 20 лет.

«За последние десятилетия число оборонных компаний Турции выросло с 56 до свыше 2700, а бюджет проектов в сфере ВПК - с 5,5 млрд до 75 млрд долларов, с учетом тендеров. Экспорт оборонной продукции Турции приблизился к черте 4,5 млрд долларов, а уровень импортозамещения снизился с 20 до 80 процентов», - сказал президент.

По его словам, сегодня в Турции действуют уже восемь компаний – производителей беспилотной авиации.