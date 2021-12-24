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Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 17:17
Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый президент, дорогой Брат.

От своего имени и от имени моего народа сердечно поздравляю Ваше превосходительство с 60-летием, желаю Вам вместе с Вашей замечательной семьей здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Я испытываю чувство большой радости, видя что Азербайджан под Вашим решительным руководством каждый год достигает новых успехов, завоевывает авторитет в глобальном масштабе и добивается благосостояния. Решительность и настойчивость, которые Вы проявляли вначале в освобождении Карабаха от оккупации, а сейчас – в его реконструкции и восстановлении, воспринимается Турцией с большим одобрением.

Благодаря налаженному нами на основе нерушимых братских уз сотрудничеству, которое мы развиваем визитами высокого уровня, мы реализовали и продолжаем реализовывать многочисленные совместные проекты, определяющие картину и будущее нашего региона. Нерушима наша воля в деле дальнейшего развития основанного на завещанном нам общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принципе "одна нация, два государства" всестороннего сотрудничества, которое мы решили возвести до уровня союзничества.

Уважаемый президент, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Ваше превосходительство с днем рождения, передать азербайджанскому народу самые сердечные пожелания радостных дней и счастья".

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Версия на английском языке Erdogan sends congratulatory letter to President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərib

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