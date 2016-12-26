Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения и передаю самые искренние пожелания. С удовольствием наблюдаю за развитием и усилением с каждым днем под Вашим мудрым руководством наших дружеских и братских отношений, черпающих силу из общности нашего языка, религии, истории, культуры и ценностей.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству и Вашей драгоценной семье крепкого здоровья, счастья, дружескому и братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и прекрасных дней".