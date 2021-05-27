Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ с Днем дорогой Азербайджанской Республики.

В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, "печаль которого считает своей печалью".

Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга "одна нация, два государства". Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, выражаю дружественному и братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия".