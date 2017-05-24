Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой брат.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице – весь азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Мы следим за успехами, достигнутыми братским Азербайджаном во всех сферах за период, прошедший после восстановления независимости, высоко оценивая их, и гордимся его авторитетным положением на международной арене. Уверен, что под Вашим решительным и дальновидным руководством Азербайджан добьется в будущем еще более существенных успехов.

Мы рады тому, что связи между нашими странами во всех сферах возвысились до более высокого - союзнического уровня. Нисколько не сомневаюсь в том, что благодаря прочным отношениям сотрудничество между нашими народами, тесно связанными друг с другом общей историей, культурой и традициями, углубляясь во всех сферах, и впредь будет успешно продолжаться.

Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вашему превосходительству, Вам – моему дорогому брату здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджан – процветания и благополучия".