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Эрдоган: Нахчыван и сегодня занимает важное место в наших связях с Азербайджаном

Эрдоган: Нахчыван и сегодня занимает важное место в наших связях с Азербайджаном Нахчыван и сегодня занимает важное место в наших связях с Азербайджаном, благодаря своему историческому стратегическому значению.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:11
Эрдоган: Нахчыван и сегодня занимает важное место в наших связях с Азербайджаном

Нахчыван и сегодня занимает важное место в наших связях с Азербайджаном, благодаря своему историческому стратегическому значению.

Как сообщает командированный в Нахчыван сотрудник Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы.

"Мы никогда не забудем поддержку, оказанную братьями азербайджанцами после землетрясения в Турции. Шушинская декларация подняла наши отношения до уровня союзничества", - сказал он.

Президент Турции отметил, что Нахчыван имеет большой потенциал с точки зрения экономики, энергетических линий: “Значимость Среднего коридора через Каспий стала еще более очевидной после пандемии коронавируса. Пояс Игдыр-Нахчыван также внесет большой вклад в энергетическую безопасность региона”.

Эрдоган также подчеркнул значение подписанного сегодня протокола о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Naxçıvan tarix boyu daşıdığı strateji əhəmiyyətlə bu gün də Azərbaycanla əlaqələrimizdə mühüm yer tutur"

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