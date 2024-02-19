О нас

Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов 7 февраля послужат благу братского народа Азербайджана

Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов 7 февраля послужат благу братского народа Азербайджана Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 17:56
Эрдоган: Надеюсь, что итоги выборов 7 февраля послужат благу братского народа Азербайджана

Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Анкаре.

Президент Турции вновь поздравил главу нашего государства с победой на выборах 7 февраля, назвав историческим голосование в Азербайджане, проведенное впервые на всей суверенной территории республики.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что высоко ценит решение азербайджанского лидера совершить первый после победы на выборах зарубежный визит в Турцию.

Президент Турции выразил надежду на то, что итоги президентских выборов послужат благу братского народа Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi