Эрдоган: На Южном Кавказе появилась большая возможность для прочного мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на Южном Кавказе появилась большая возможность для установления прочного мира.
Как сообщает Report, об этом он заявил во время посещения Турецкого дома в рамках визита в США.
Президент отметил, что совместные с Азербайджаном и Арменией усилия помогут установить мир и стабильность в регионе.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция укрепила свою региональную роль благодаря конструктивной дипломатии, проводимой на Балканах, и инициативам, направленным на мир и стабильность на Ближнем Востоке.