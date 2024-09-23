О нас

Эрдоган: На Южном Кавказе появилась большая возможность для прочного мира

Эрдоган: На Южном Кавказе появилась большая возможность для прочного мира Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на Южном Кавказе появилась большая возможность для установления прочного мира.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 11:01
Эрдоган: На Южном Кавказе появилась большая возможность для прочного мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на Южном Кавказе появилась большая возможность для установления прочного мира.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время посещения Турецкого дома в рамках визита в США.

Президент отметил, что совместные с Азербайджаном и Арменией усилия помогут установить мир и стабильность в регионе.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция укрепила свою региональную роль благодаря конструктивной дипломатии, проводимой на Балканах, и инициативам, направленным на мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan: Great opportunity for lasting peace emerged in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Cənubi Qafqazda sülh üçün böyük bir fürsət yaranıb

Экслюзивные новости

В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi